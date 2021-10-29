Быстро и безопасно: как снять гель-лак в домашних условиях

Быстро и безопасно: как снять гель-лак в домашних условиях
Фото: ru.depositphotos.com
Для процедуры потребуется средство, которое есть на кухне у каждой

В наши дни все больше девушек отдают предпочтение гель-лакам или акриловому покрытию. Однако каждые две-три недели его нужно обновлять. Снять такое покрытие сложнее, чем стереть лак с помощью специального средства. И, как правило, приходится специально записываться в салон. Но снять гель или акрил можно дома, не тратя при этом драгоценное время и деньги. 

Как снять гель-лак или акрил в домашних условиях 

Если вдруг нет времени, чтобы доехать до салона, или ваш мастер не может принять вас в удобное время, то не перехаживайте с покрытием, потому что это вредит ногтевой пластине. 

Для того, чтобы вернуть ногтям их первозданный вид потребуется чаша с теплой водой и средство для мытья посуды. 

Добавьте его в емкость, а после тщательно перемешайте до образования плотной пены. Затем поместите руки в воду на пять-десять минут. 

За это время покрытие отойдет, а вам останется лишь подпилить ногти и отполировать их специальной пилкой. 

В некоторых случаях на процедуру может уйти немного больше времени. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось лайфхаком, который поможет быстро удалить следы косметики с воротника куртки или пальто. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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