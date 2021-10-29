Для процедуры потребуется средство, которое есть на кухне у каждой

В наши дни все больше девушек отдают предпочтение гель-лакам или акриловому покрытию. Однако каждые две-три недели его нужно обновлять. Снять такое покрытие сложнее, чем стереть лак с помощью специального средства. И, как правило, приходится специально записываться в салон. Но снять гель или акрил можно дома, не тратя при этом драгоценное время и деньги.

Как снять гель-лак или акрил в домашних условиях

Если вдруг нет времени, чтобы доехать до салона, или ваш мастер не может принять вас в удобное время, то не перехаживайте с покрытием, потому что это вредит ногтевой пластине.

Для того, чтобы вернуть ногтям их первозданный вид потребуется чаша с теплой водой и средство для мытья посуды.

Добавьте его в емкость, а после тщательно перемешайте до образования плотной пены. Затем поместите руки в воду на пять-десять минут.

За это время покрытие отойдет, а вам останется лишь подпилить ногти и отполировать их специальной пилкой.

В некоторых случаях на процедуру может уйти немного больше времени.

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