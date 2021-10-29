Американские перевозчики выставили требование Госдепу по России

В США потребовали увеличить число маршрутов в российском небе

Крупнейшие авиакомпании США захотели добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России. 

Группа Airlines for America потребовала, чтобы этим вопросом занялся Госдеп и лично глава ведомства Энтони Блинкен.

Авиаперевозчики опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что отсутствие полетов над Россией вынуждает их пользоваться альтернативными и неэффективными маршрутами, пишет телеканал "360". Из-за этого увеличивается количество выбросов CO2, теряется время и совершается больше технических остановок. 

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится возобновить авиасообщение с Белоруссией.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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