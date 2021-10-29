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Крупнейшие авиакомпании США захотели добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России.
Группа Airlines for America потребовала, чтобы этим вопросом занялся Госдеп и лично глава ведомства Энтони Блинкен.
Авиаперевозчики опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что отсутствие полетов над Россией вынуждает их пользоваться альтернативными и неэффективными маршрутами, пишет телеканал "360". Из-за этого увеличивается количество выбросов CO2, теряется время и совершается больше технических остановок.
Ранее стало известно, что Евросоюз готовится возобновить авиасообщение с Белоруссией.
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