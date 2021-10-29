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В пятницу, 29 октября, некоторые жители Земли почувствуют недомогание. Причина кроется в том, что на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка.
Взрывной процесс выделения энергии произошел в четверг вечером. Как сообщает "Пятый канал", вспышка длилась более получаса.
Взрыв был размером с Землю. Ученые отметили, что последствия явления человечество ощутит уже сегодня. Особенно непросто придется метеозависимым людям. Они могут испытывать слабость, головные боли и другие неприятные симптомы.
Потоки, образовавшиеся после вспышки, способны спровоцировать сбои в работе электроприборов.
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