На Солнце произошел размером с Землю взрыв

Метеозависимым людям будет непросто

В пятницу, 29 октября, некоторые жители Земли почувствуют недомогание. Причина кроется в том, что на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка.

Взрывной процесс выделения энергии произошел в четверг вечером. Как сообщает "Пятый канал", вспышка длилась более получаса.

Взрыв был размером с Землю. Ученые отметили, что последствия явления человечество ощутит уже сегодня. Особенно непросто придется метеозависимым людям. Они могут испытывать слабость, головные боли и другие неприятные симптомы.

Потоки, образовавшиеся после вспышки, способны спровоцировать сбои в работе электроприборов. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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