Как оформить выплату 7 тысяч на ребенка: инструкция ПФР

При расчете учитывается региональный прожиточный минимум

Россияне, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, получили право на ежемесячное денежное пособие от государства в размере около 7 тысяч рублей. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд через сайт Госуслуг или принесли лично в отделение ПФР.

Право на пособие имеют родители детей, у которых второй родитель умер или не вписан в свидетельство о рождении, а также родители-одиночки, которые по решению суда должны получать алименты.

Чтобы понять, одобрит ли ПФР заявку на выплату, нужно сложить все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи. Если среднедушевой доход окажется ниже установленного в регионе прожиточного минимума, пособие будет начислено. Его размер равен 50% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составляет чуть более 7 тысяч рублей. В частности, москвичи получат 7791 рубль на ребенка в месяц, уточняет URA.RU.

Ранее стало известно, что как проиндексируют пенсии и социальные пособия в 2022 году в Москве.

Источник: ПФР ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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