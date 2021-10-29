Картофельный сок вместо водки: во Франции отреагировали на российский закон о шампанском

Картофельный сок вместо водки: во Франции отреагировали на российский закон о шампанском
Фото: pixabay.com
Граждане Пятой республики не готовы мириться с объявленным эмбарго

Французские виноделы приветствовали решение российского правительства отложить до 2022 г. введение закона о шампанском. Поставки, которые в канун новогодних праздников особенно велики, будут осуществлены. Об этом сообщает Le Figaro.

Издание напоминает читателям, что в РФ принято решение, разрешающее использовать название "Шампанское" только для определенных напитков, произведенных в РФ. Остальным писать на оборотной этикетке по-русски слово "шампанское" запрещено, им нужно использовать обозначение "игристое вино". Это вызвало недовольство французских виноделов из региона Шампань.

Чтобы урегулировать все вопросы, в РФ ввели двухмесячное эмбарго на вступление закона в силу. В Париже рассчитывают, что сумеют договориться с российской стороной на более длительный срок, а пока радуются отсрочке, которая дает возможность вести торговлю в самый оживленный период в году. "Франция добилась моратория!" – объявил министр торговли республики Франк Ристер.

Однако читатели Le Figaro настроены более жестко:

"И он гордится ТАКОЙ работой? Франция ДОБИЛАСЬ?" – высмеивает министра пользователь anonyme.

"Мы должны отомстить, наклеив этикетку "Картофельный сок" на русскую водку, продаваемую во Франции!", – призвал в комментариях javal_de_la_javel.

"Придется переименовать регион Шампань в регион игристых вин", – предложил свой выход Zutdezut.

"Где были наши дипломаты, когда закон полгода обсуждался в Госдуме?" – возмущается François Souvignon.

"Это не решает той же проблемы с США. Любопытно, что французское правительство об этом не говорит", – пишет Nanos Ber nanos.

Ранее в России объясняли, что поправки в закон об обороте винодельческой продукции не лишают французов права на название "Шампанское", речь идет лишь о наименовании вида напитка на оборотной стороне бутылки. 

Источник: Le Figaro
Николай ВИКТОРОВ

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