Мужчина считает, что дело раскрыто не до конца

Житель Кузбасса Игорь Востриков, семья которого погибла при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", высказался о наказании для фигурантов уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла 25 марта 2018 года. В результате инцидента погибли 60 человек. Следователи выяснили, что причинами возгорания стали короткое замыкание и нарушение требований пожарной безопасности.

Кемеровский суд приговорил Юлию Богданову – экс-директора компании, владевшей ТЦ, к 14 годам лишения свободы. Надежда Судденок, управляющая "Зимней вишней", отправится за решетку на 13,5 лет. Технический директор торгового центра Георгий Соболев получил 11 лет тюрьмы. Востриков посчитал приговор, вынесенный данным лицам, справедливым.

"Я думаю, полностью справедливо. По поводу этих фигурантов дела, полностью доказана их вина", – заявил мужчина.

Охраннику ТЦ Сергею Антюшину дали восемь лет. Комментируя его поступок, Игорь отметил, что тот пытался прикинуться "невинной овечкой". А на самом деле Антюшин покинул горящее здание, бросив людей в беде.

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин и пожарный Сергей Генин тоже попали под суд. Их приговорили к шести и пяти годам лишения свободы соответственно. Востриков считает, что в данном случае дело раскрыто не до конца. По мнению мужчины, были и другие пожарные, которые бездействовали в момент трагедии, но их почему-то не привлекли к ответственности.

Инженер Александр Никитин, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации, отправится в тюрьму на 5,5 лет. Игорь Полозиненко – руководитель компании, связанной с противопожарной системой, получил 6,5 лет колонии, передает телеканал "360".

При этом Востриков считает, что приговор нельзя назвать полностью справедливым.