Также будет возобновлено авиасообщение с 13 странами

Третий осенний месяц для россиян начнется с нерабочих дней. Продлятся они до 7 ноября, но вопрос об их продолжении пока остается открытым, поскольку власти регионов будут оценивать эпидемиологическую обстановку, а после принимать окончательное решение. Так или иначе, большая часть нововведений ноября будет связана с коронавирусом. Также будет возобновлено авиасообщение с рядом стран, а пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам.

Нерабочие дни





С 30 октября по 7 ноября во всей стране введены нерабочие дни, которые могут быть продлены. Такие меры призваны снизить распространение COVID-19. Так, накануне в России впервые было зафиксировано свыше 40 тысяч заражений. Растет и число жертв инфекции.

В Москве локдаун введен уже с 28 октября. Работать могут только магазины, аптеки. Предприятия общепита в этот раз закрывать не стали, разрешив рестораторам работать навынос.

Музеи и театры работать будут, но попасть в них можно только по QR-коду.

Аналогичные меры ввели и в северной столице. Власти Санкт-Петербурга пошли на этот шаг, чтобы избежать наплыва туристов из Москвы.

Помощь бизнесу

Правительство решило не оставлять предприятия малого и среднего бизнеса без поддержки, поэтому работодатели могут рассчитывать на выплаты. Их объем будет равен одному МРОТ (12,7 тыс. рублей) на каждого сотрудника. В общей сложности на эти цели было выделено 38,5 млрд рублей.

Подавать заявки можно с 1 ноября. Средства начнут поступать на счет спустя 15 дней и будут продолжаться до конца 2021 года.

Прибавка к пенсии и выплаты блокадникам Ленинграда

Пенсионеры от 80 лет и выше с ноября 2021 года будут получать двойной размер страховой выплаты по старости. Это около 12 тыс. рублей ежемесячно.

Также по 50 тысяч рублей получат блокадники. Выплата приурочена к открытию Дороги жизни. Такая поддержка государства распространится на 75 тысяч человек.

Будут проиндексированы пенсии отдельным категориям граждан. На прибавку могут рассчитывать бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.

Новый сертификат о прививке

Возобновление авиасообщения

Уже с 8 ноября в стране будет введена единая форма сертификата о прививке от коронавируса. Документ появится на портале "Госуслуг", на английском и русском языках. Эта мера призвана снизить число мошенников и поддельных сертификатов.





И хотя в стране бушует коронавирус, с 9 ноября возобновляются авиаперелеты с 13 странами: Австрией, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, ОАЭ, Оманом, Словенией, Таиландом, Тунисом, Финляндией, Швейцарией, Швецией.