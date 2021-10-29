Прибавка к пенсии и помощь бизнесу: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: Petr Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Также будет возобновлено авиасообщение с 13 странами

Третий осенний месяц для россиян начнется с нерабочих дней. Продлятся они до 7 ноября, но вопрос об их продолжении пока остается открытым, поскольку власти регионов будут оценивать эпидемиологическую обстановку, а после принимать окончательное решение. Так или иначе, большая часть нововведений ноября будет связана с коронавирусом. Также будет возобновлено авиасообщение с рядом стран, а пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам. 

Нерабочие дни 

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

С 30 октября по 7 ноября во всей стране введены нерабочие дни, которые могут быть продлены. Такие меры призваны снизить распространение COVID-19. Так, накануне в России впервые было зафиксировано свыше 40 тысяч заражений. Растет и число жертв инфекции. 

В Москве локдаун введен уже с 28 октября. Работать могут только магазины, аптеки. Предприятия общепита в этот раз закрывать не стали, разрешив рестораторам работать навынос. 

Музеи и театры работать будут, но попасть в них можно только по QR-коду. 

Аналогичные меры ввели и в северной столице. Власти Санкт-Петербурга пошли на этот шаг, чтобы избежать наплыва туристов из Москвы. 

Помощь бизнесу

Фото: Petr Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Правительство решило не оставлять предприятия малого и среднего бизнеса без поддержки, поэтому работодатели могут рассчитывать на выплаты. Их объем будет равен одному МРОТ (12,7 тыс. рублей) на каждого сотрудника. В общей сложности на эти цели было выделено 38,5 млрд рублей.

Подавать заявки можно с 1 ноября. Средства начнут поступать на счет спустя 15 дней и будут продолжаться до конца 2021 года. 

Прибавка к пенсии и выплаты блокадникам Ленинграда 

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Пенсионеры от 80 лет и выше с ноября 2021 года будут получать двойной размер страховой выплаты по старости. Это около 12 тыс. рублей ежемесячно. 

Также по 50 тысяч рублей получат блокадники. Выплата приурочена к открытию Дороги жизни. Такая поддержка государства распространится на 75 тысяч человек. 

Будут проиндексированы пенсии отдельным категориям граждан. На прибавку могут рассчитывать бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. 

Новый сертификат о прививке

Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Уже с 8 ноября в стране будет введена единая форма сертификата о прививке от коронавируса. Документ появится на портале "Госуслуг", на английском и русском языках. Эта мера призвана снизить число мошенников и поддельных сертификатов. 

Возобновление авиасообщения 

Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

И хотя в стране бушует коронавирус, с 9 ноября возобновляются авиаперелеты с 13 странами: Австрией, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, ОАЭ, Оманом, Словенией, Таиландом, Тунисом, Финляндией, Швейцарией, Швецией. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость325707
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Гость322725
Помогать надо не работодателям а работникам, ни один работтодатель последний хрен без соли не доедает у всех заначка есть а у простых людей ее практичесау нету, так эта помощь деньги на ветер работники их не увидят всё осяядет в карманах работодателей.
Не все так просто. Кстати деньги целевые, за них потом отчитываться нужно, что перечислил.
Гость322725
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Помогать надо не работодателям а работникам, ни один работтодатель последний хрен без соли не доедает у всех заначка есть а у простых людей ее практичесау нету, так эта помощь деньги на ветер работники их не увидят всё осяядет в карманах работодателей.
Гость323418
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Индексацию работающим пенсионерам зажилили. Отмародёрничили по полной.
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