Россия разрешила американским самолетам летать в своем воздушном пространстве - СМИ

Россия разрешила американским самолетам летать в своем воздушном пространстве - СМИ
Фото: Massimo Insabato/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Точное количество рейсов еще предстоит обсудить

Россия согласна на увеличение числа полетов американский авиакомпаний в ее воздушном пространстве. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов, комментируя открытое письмо группа Airlines for America. 

Как пишет Reuters, уже на прошлой неделе российская сторона подтвердила готовность увеличить количество рейсов. Точное количество перелетов между США и РФ не уточняется, но в ответе Госдепа говорится, что страны обсуждают этот вопрос. 

"Госдепартамент продолжает взаимодействовать с российскими властями по вопросу расширенных возможностей воздушного сообщения для американских перевозчиков", 

– говорится в сообщении. 

Напомним, что письмо группы, в состав которой входят American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service, было отправлено 14 октября. В нем компании попросили о дополнительных правах на полеты в воздушном пространстве России.  

Отмечалось также, что из-за отсутствия достаточного количества рейсов над Россией авиаперевозчик вынужден пользоваться альтернативными маршрутами, которые не всегда являются эффективными. Тем более, что по этой же причине увеличивается число выбросов CO2 в атмосферу, теряется время и совершается больше технических остановок. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Tehnik74
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По двойному счётчику и вперёт
Мойдодыр
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Пусть пиндосы сначала вернут дипломатическую недвижимость, тогда и поговорить можно!
Гость322372
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вот так вот ! еще раз нагнули рашку-пидорашку ! :))
Гость326235
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Теперь СО2 будут выбрасывать в нашу атмосферу, а потом нас же и попрекать будут.
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