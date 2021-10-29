Республика может получить официальный статус потерпевшего

Решение Нидерландов передать экспонаты из крымских музеев Украине попадают под несколько статей Уголовного кодекса РФ, в том числе о хищении. В связи с этим необходимо провести процедуру для возбуждения расследования в рамках уголовного дела. Об этом заявил эксперт по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

По его оценке, ситуация вокруг скифского золота попадает как минимум под ст.164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой" и ст.190 "Невозвращение на территорию страны культурных ценностей". Эксперт настаивает, что Крым должен быть официально признан потерпевшим.

"Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока не установленных лиц на территории Нидерландов",

– приводит РИА "Новости" мнение Александра Молохова.

Уникальные артефакты, добытые в свое время в Крыму и хранящиеся в местных музеях, были отправлены на выставку в Нидерланды в начале 2014 года. После решения жителей полуострова присоединиться к России, голландские власти передали местному суду полномочия решать, кому возвращать золотые изделия скифов.

В октябре 2021 г. суд в Амстердаме постановил передать экспонаты Киеву, уточнив, что инстанция определяла только место хранения коллекции, а не ее принадлежность.

На Украине приветствовали это решение. В ответ глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти одуматься и отказаться от претензий на золото скифов.

В России решение Нидерландов назвали политически мотивированным и намерены отстаивать право Крыма на культурные ценности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку все обстоятельств, связанных с судьбой скифского золота.