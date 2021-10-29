Процедура не отличается сложностью

Правительство РФ утвердило список документов, на которые можно оформить электронный дубликат. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Речь идет о 19 документах. Переоформить их можно с 1 июля 2022 года в одном из отделений МФЦ.

В список вошли свидетельство об усыновлении, военный билет, сведения о доходах, документы, которые подтверждают право на получение соцподдержки, медицинские справки, а также постановления суда.

Кроме того, можно будет оформить электронные дубликаты документы об образовании (даже если они выданы за границей), документы об инвалидности и свидетельства из ЗАГСа, полученные в другой стране.

Оформить электронную копию совсем не сложно. Для этого нужно отдать соответствующий документ сотруднику МФЦ. Он, в свою очередь, отсканирует оригинал и заверит его цифровой подписью, передает РИА ФАН.

В личном кабинете "Госуслуг" электронный дубликат появится примерно через час.