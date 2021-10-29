Депутат – коммунист Валерий Рашкин попался с убитым зверем в багажнике

Законодателя подозревают в нелегальной охоте и пьяном вождении

Депутат Госдумы восьмого созыва, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин попался на горячем. Ночью 29 октября его машину остановил полицейский патруль в Лысогорском районе Саратовской области. В автомобиле была обнаружена туша крупного зверя, а также окровавленные ножи и топор.

Правоохранители, среди которых был и сотрудник местного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установили, что в багажнике лежит убитый лось. Валерий Рашкин, который находился за рулем "Лады Ларгус", заявил, что он и его спутник просто нашли кем-то подстреленное животное, а забрали его, чтобы мясо не пропало.

"Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий",

– рассказал ИА "Регион 64" информированный источник.

Эту историю предстоит изучить следователям. Они уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Валерия Рашкина и его спутника, 49-летнего безработного Александра Гношева, проверяют на возможную причастность к незаконной охоте.

Внешний вид депутата-коммуниста тоже вызвал подозрение правоохранителей. Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование в связи с признаками опьянения, однако член КПРФ отказался это сделать. Машина, за рулем которой он находился, зарегистрирована на Саратовское областное отделение КПРФ.

Если подозрения подтвердятся, то это будет настоящим ударом для граждан, поддерживающих коммунистическую партию и считавших 66-летнего Рашкина достойной сменой 77-летнему Геннадию Зюганову.