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С ноября в Новосибирске стартует эксперимент – жители смогут пользоваться для оплаты проезда в общественном транспорте московской картой "Тройка". Об этом сообщили Департаменте транспорта столицы.
"В течение трех месяцев жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в общественном транспорте нашей картой. Затем по итогам пилота будет принято решение о масштабировании проекта на весь регион",
– приводит "КП" слова заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он пояснил, что проездной "Тройка" делает поездки удобнее, повышает прозрачность оплаты на транспорте, позволяет легко интегрировать в единую билетную систему пригородные маршруты.
Кроме этого, "Тройка" становится драйвером роста туристического потока. Это видно не только на примере Москвы, но и других регионов, где уже используется эта карта. С 2020 г. по "Тройке" катаются жители Тульской области, Перми, Комсомольска-на-Амуре. А теперь к ним присоединятся и в Новосибирске.
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