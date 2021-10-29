Американский лидер на регулярной основе поражает общественность

Глава США Джо Байден регулярно становится объектом для насмешек. Многие всерьез переживают из-за его ментального здоровья. На этот раз он удивил публику необычным приветствием. На встрече в Ватикане главнокомандующий американцев представился весьма скромно, как "муж Джилл".



В пятницу, 29 октября, лидер Америки вместе с супругой Джилл Байден посетили Ватикан, чтобы провести переговоры с папой Римским Франциском. Высоких гостей встречали сотрудники префектуры. Одному из них глава американского государства протянул руку со словами:

"Я муж Джилл".

Супруга президента улыбнулась и поспешила взять своего высокопоставленного мужа за руку, чтобы пройти дальше.

В интернет-пространстве этот инцидент не могли обойти вниманием. Там сравнили Байдена, которого многие считают ведомым внешними силами политиком, с Михаилом Горбачевым. Известно, что на единственного президента Советского Союза огромное влияние оказывала его супруга Раиса Максимовна.

"Ну, чем не Горбачев?", "Хорошо, что не жена Петрова и Боширова", " Просто говорящая голова ", – потешаются читатели РИА "Новости".

К слову, недавно Байден устроил переполох в интернет-пространстве. Многие всерьез перепугались, увидев, как глава Соединенных Штатов Америки пожимает руку таинственному человеку-невидимке.