Андрей Бочкарев: Новый ФОК на территории ТПУ "Некрасовка" готов почти наполовину

Монолитные работы уже завершены

Воздвижение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" активно продвигается – осталось 55% от объема работ. О ходе строительства рассказала пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"В настоящий момент в рамках строительства ФОКа на территории ТПУ "Некрасовка" завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок", – сообщил Бочкарев.

Спорткомплекс разместится на территории более 21 тыс. кв. м, где планируется сделать 12 функциональных зон. Для Некрасовки он станет самым крупным спортивным объектом, куда будут стекаться жители всего района. ФОК вместит в себя крытый каток, бассейн, универсальные залы для игровых видов спорта, зал для единоборств, открытая зона воркаута, экстрим-парк, шахматный клуб и многое другое, поведал Бочкарев.

Альберт Суниев, исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" (один из операторов программы развития ТПУ в столице), уточнил, что целью всех проектов ТПУ является развитие не только транспортной системы, но и всего района.

В этом проекте большой акцент делается на создание качественной городской среды. "Некрасовка", по словам Суниева, будет транспортным хабом и новым местом притяжения жителей района. Для удобства местных власти также озаботились благоустроенным парком.

"Проектом планировки предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром и храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы", – добавил Суниев.

В пресс-службе также отметили, что ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Ожидается, что ТПУ будут пользоваться не менее 25 млн человек в год.