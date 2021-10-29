В России умеют обращаться с регенератом урана: химик высказался о ввозе радиоактивного топлива

Эксперт напомнил, что страна давно использует отработанные технологии

В медиа появилась информация о планах ввоза в Российскую Федерацию регенерированного урана. Как указал эксперт, кандидат химических наук, завлаборатории дозиметрии и радиоактивности МГУ Владимир Петров, новость действительно соответствует действительности. Однако авторы публикаций тиражируют для читателя ошибочное утверждение о том, что речь якобы идет о ядерных отходах и страна превращается таким образом в химическую свалку.

Эксперт указал, что не обладает информацией о коммерческих деталях сделки по ввозу регенерата, впрочем, о причинах заключенного соглашения имеет представление. Спикер напомнил, что законодательство признает отходами материалы, использование которых при текущем уровне технологического развития запрещено. Регенерированный уран же представляет собой весьма ценное сырье, извлеченное из отработанного ядерного топлива, выгруженного из реактора. Указанный материал, иными словами, не сгорел в атомном реакторе и подлежит повторному использованию.

Петров указал, что добыча урана из недр земли с последующим выделением и очисткой обходится весьма дорого. А извлечение несгоревшего урана из топлива крайне выгодно.

"Надо понимать, что регенерированный уран ни в коем случае не является отходом. Это действительно ценное сырье", – указал специалист.

В мире немного стран, способных эффективно и безопасно обращаться с регенерированным ураном. В РФ для этого освоены необходимые технологии, которые применяются для промышленности. Все реакторы РБМК, эксплуатируемые в настоящее время, работают за счет регенированного урана. Речь идет примерно о 10 ГВт – подобной мощности вполне хватит на пару городов с миллионным населением.

"Есть планы по переводу на регенерированный уран также и реакторов типа ВВЭР", – добавил Петров.

По указанной причине регенерированный уран и ввозится в РФ – страна умеет с ним грамотно работать.