Что нельзя делать на убывающую Луну: какие шаги могут спугнуть удачу

Что нельзя делать на убывающую Луну: какие шаги могут спугнуть удачу
Фото: depositphotos.com
Лунная энергия способна оказать серьезное влияние на жизнь человека

Убывающая Луна издревле играла особую роль в жизни людей. Еще наши предки верили, что такое положение ночного светила может переменить судьбу человека. Однако с магической энергией спутника Земли нужно быть особенно аккуратным. Некоторые действия могут серьезно навредить. Как правило, Луна находится в таком положении с 20 числа одного месяца до 3-4 числа следующего. 

Что нельзя делать на убывающую Луну

В этот период нужно отказаться от дел, которые направлены на приобретение и рост. Какие-то новые начинания запускать не стоит. Это период очищения, обновления. Например, увольнение на убывающую Луну пройдет успешно, а вот устраиваться на новую работу астрологи не рекомендуют. Скорее всего, это место вас разочарует.

Также специалисты по космическим объектам рекомендуют воздержаться от крупных вложений. Инвестиции вряд ли пойдут в рост. Открытие нового бизнеса да и все новое, в принципе, лучше отложить до более благоприятного периода.

Что нужно сделать на убывающую Луне

Как уже говорилось выше, этот период является временем обновления. Для того чтобы привлечь в свою жизнь богатство и удачу, нужно выполнить несколько действий. В первую очередь, отличным вариантом будет провести генеральную уборку в доме.

Также можно наконец-то разобрать старые фотографии. Большое количество снимков покойных людей может негативно сказаться на энергетике в доме.

А еще астрологи советуют распрощаться с неблагонадежными знакомыми. Контакты с такими людьми ни к чему хорошему не приведут. Также по возможности лучше раздать долги, не стоит оставлять на себе лишние обязательства.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие цвета отталкивают удачу от знаков зодиака.

Ольга ФЕДОРОВА
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