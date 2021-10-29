Жителям Подмосковья пообещали аномально теплую погоду на выходных

Солнце будет пригревать по-весеннему

Антициклон обеспечит жителей Московской области аномально теплой погодой на предстоящих выходных. Такими добрыми известиями поделилась синоптик Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в субботу столбик термометра поднимется до 13 градусов. Даже возможно, что этот осенний день станет самым теплым 30-м октября за всю историю XXI века.

В воскресенье также будет тепло, воздух прогреется до 10 градусов, передает слова синоптика "Радио 1".

В Москве тоже ожидается хорошая погода. Некоторые эксперты отмечают, что необычные погодные условия могут создать у жителей иллюзию "бабьего лета".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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