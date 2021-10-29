Оплошности главы США тянут на отдельную коллекцию

Сегодня, 29 октября, американский главнокомандующий Джо Байден посетил Ватикан. Ни для кого не секрет, что политик оказался завсегдатаем нелепых ситуаций, как вышло и на этот раз. Своего визави папу Римского Франциска президент внезапно назвал "самым известным афроамериканским игроком в бейсбол". Очередной конфуз Байдена прокомментировала известная телеведущая Ольга Скабеева.



В своем телеграм-канале журналистка выложила ролик с рукопожатием главнокомандующего и священнослужителя. С видом, будто бы он делится каким-то сакральным знанием, глава американцев объявил о том, что Франциск почему-то является известным афроамериканским спортсменом. Итальянец не стал бурно реагировать на странное изречение. Папа лишь сдержанно улыбнулся и слегка склонил голову.

Скабееву весьма озадачило такое поведение 46-го президента Соединенных Штатов Америки.

"А деду вообще сообщили, с кем он проводит встречу?", – задается вопросом знаменитость.

Впрочем, у данной ситуации есть контекст. Байден поделился с Франциском проникновенной историей про самого старого игрока в бейсбол. Лерой Роберт Пейдж в последний раз вышел на поле на рубеже своего шестидесятилетия. При этом спортсмен всегда говорил, что не интересуется цифрами в паспорте, а считает возраст по внутреннему самоощущению человека.

Немного пофилософствовав, Байден заключил, что исходя из этой логики понтифику 65 лет (на самом деле 84), а самому Байдену 60 (на сам деле 78). Каким-то образом из этого получился вывод, что Франциск популярный афроамериканский бейсболист.

К слову, на том же мероприятии, во время визита в Ватикан, Байден весьма странно поприветствовал сотрудника префектуры. Почему-то он решил представиться просто "мужем Джилл".