Что положить в кошелек для привлечения денег: приметы и суеверия

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Порой люди хотят улучшить свое финансовое положение. И в этом нет ничего зазорного. Помочь в этом деле смогут талисманы, которые нужно хранить в кошельке, тогда проблем с деньгами точно не будет.
Так, специалисты говорят о том, то кошелек – мощнейшая в плане энергетики вещь. Будет лучше, если он будет сделан из натуральных тканей. Самый идеальный вариант – это кожа. Цвет, кстати, значения не имеет, поэтому выбирайте на свой вкус.
Хранить банкноты нужно аккуратно и бережно. Для того, чтобы деньги водились, купюры должны лежать в одну сторону. Также деньги рекомендуется класть, учитывая их номинал.
Для улучшения финансового положения в кошелек рекомендуется положить листик мяты или зеленого чая. Еще один вариант – изображение виноградной грозди. Любители пряностей могут в качестве талисмана использовать корицу.
А вот хранить мелочь – примета плохая. Лучше раздать монеты нуждающимся. Не сомневайтесь, что в скором времени деньги вернутся к вам.
Также запрещается класть кошелек на стол, за которым обедаете, или на кровать. Таким образом вы сделаете только хуже и привлечете в свой дом финансовые неприятности.
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