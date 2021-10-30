Нет ничего лучше, чем метод выращивания цветов по-старинки

У каждого дачника есть свои способы посадки различных культур. Однако порой хочет попробовать что-то новенькое, что упростит работу в саду и огороде. Нередко современные методы, найденные на просторах Сети, не работают. Как же посадить тюльпаны осенью в открытый грунт?

Ошибки при высаживании луковиц тюльпанов

Многие советуют высаживать цветы на глубину штыка лопаты. Однако в действительности глубина посадки должна быть соразмерна размеру луковицы. Если они большие, 15-17 см – идеальная глубина. Если луковицы старые и небольшие, то должно быть максимум 10 см.

Удобрять луковицы органическими удобрениями, в особенности навозом, нельзя. Цветы могут получить ожог или начать прорастать. Холода же, которые непременно наступят, погубят проросшую луковицу.

Лучше на дно ямки положить песок, он будет защищать луковицу от лишней влаги, не даст цветку заболеть или начать гнить.

Также не нужно утрамбовывать почву после посадки. При сходе снега земля сама осядет, и этого будет достаточно. В целом, лучше не сажать тюльпаны там, где по весне появляется много талой воды. Также следует выбирать некислую почву.

Пренебрегать обработкой луковиц перед началом работ тоже вредно – лучше обмыть их фунгицидом.

Что касается сроков посадки, то стоит смотреть на погоду, а не на календарь. Иногда земля не замерзает до декабря, а значит и сажать не возбраняется до этого времени.

Нельзя жалеть испорченные луковицы, если не разбираться хорошо в болезнях цветов, то лучше не сажать заболевшие тюльпаны.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, где нельзя сажать луковицы тюльпанов.