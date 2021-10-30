Иногда залог успеха - во внимании к деталям

Нередко бывает, что уборка дома превращается в настоящую проблему: вместо чистоты люди получают испорченные поверхности мебели и разводы где только можно. Чтобы избежать неожиданных неприятностей и наслаждаться результатом проделанной работы, стоит знать несколько лайфхаков.

Ошибки, которые портят уборку дома

1. Главная ошибка, которую допускают многие люди, – пользоваться старыми "инструментами" для уборки. Несвежие тряпки и не раз использованные мешки в пылесосах должны отправляться на мусорку вовремя.

2. Также, как правило, люди не читают инструкции на моющих средствах и делают это зря. Если не знать точно, как использовать ту или иную бутылочку, можно повредить поверхность вещей, остаться с разводами на зеркалах и стеклах. Это же правило касается прямого нанесения средства на предмет интерьера. Если на упаковке не сказано, что вещество можно наносить на, например, зеркала, нужно сначала распылить его на салфетку, и уже ей протирать. Также опытные хозяйки определяют количество моющего средства на глазок и попадают впросак. На упаковках не просто так пишут, сколько вещества использовать. Нанесете лишнего, придется больше времени потратить на удаление или выполаскивание средства.

3. Также вредит уборке и чистоте в доме бессистемность. Если в одной комнате вытереть пыль с полок, а в другой помыть пол, то очень быстро вновь появится ощущение, что в доме грязно. Неплохим вариантом будет уборка сверху вниз или по часовой стрелке.

4. Настоящие гуру уборки считают ошибкой пренебрежение к мягкой мебели и коврам. Стоит на регулярной основе чистить и тщательно пылесосить эти предметы, а также убирать с них пятна. Особенно это важно в случае, если дома живет питомец. Иначе пыль в доме будет появляется куда быстрее.

5. Еще одна ошибка, которая продлит время уборки, – использование влажных салфеток для тела. Пыль они вытирают, но оставляют после себя разводы, а поверхность становится липкой.

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