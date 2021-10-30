Телеведущему было 89 лет

Скончался советский и российский теле– и радиоведущий Игорь Кириллов. Трагическую новость сообщил Первый канал.

Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 89 лет. Причина его смерти неизвестна.

Более 20 лет Игорь Леонидович вел программу "Время". Кириллов по праву носил звание "лучшего диктора страны".

"Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения", – говорится в публикации.



Телеведущий родился 14 сентября 1932 года в Москве. Игорь Леонидович окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1955 по 1957 годы он работал в Московском театре драмы и комедии (нынешнее название – Театр на Таганке).

В 1957 году он устроился на работу в Шаболовский телецентр. Кириллов исполнял обязанности помощника режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Спустя два с лишним месяца тележурналист одержал победу в конкурсе дикторов и впервые вышел в прямой эфир.

Игорь Леонидович первым сообщил советским гражданам о таких выдающихся для космической отрасли СССР событиях, как запуск первого искусственного спутника Земли и полет Юрия Гагарина.

На Центральном телевидении Советского Союза Кириллов был незаменимым работником. Он трудился в качестве репортера, комментатора, а также ведущего передач развлекательного характера.

В 1988 году деятель культуры получил звание народного артиста СССР.