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В субботу, 30 октября, пришло печальное известие о смерти диктора и телеведущего Игоря Кириллова. Деятеля культуры не стало на 90-м году жизни. Журналисты выяснили, что стало причиной трагедии.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники, последние несколько месяцев Кириллов боролся с тромбозом.
В конце сентября самочувствие Игоря Леонидовича резко ухудшилось. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью. В октябре телеведущего положили в больницу.
Как уточняет источник, деятель культуры умер из-за осложнений, которые были вызваны тромбозом нижних конечностей. Однако данная информация не подтверждена.
Журналисты из "Московского Комсомольца" приводят другую версию произошедшего. По их словам, Игорь Леонидович стал жертвой коронавируса.
Якобы в сентябре Кириллов почувствовал недомогание. Легендарный диктор начал подозревать у себя COVID-19. Первое время народный артист СССР лечился дома.
Несмотря на курс лечения, состояние телеведущего продолжало ухудшаться. В итоге ему пришлось лечь в Боткинскую больницу. К сожалению, организм Игоря Леонидовича не справился с заразой.
По некоторым данным, у Кириллова были проблемы с сердцем. Именно это осложнило ситуацию и лишило врачей возможности спасти именитого пациента.
Более 20 лет Игорь Леонидович вел программу "Время". Кириллов по праву носил звание "лучшего диктора Советского Союза".
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