От чего умер диктор Кириллов: озвучены две версии

От чего умер диктор Кириллов: озвучены две версии
Игорь Кириллов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Самочувствие телеведущего резко ухудшилось в сентябре

В субботу, 30 октября, пришло печальное известие о смерти диктора и телеведущего Игоря Кириллова. Деятеля культуры не стало на 90-м году жизни. Журналисты выяснили, что стало причиной трагедии.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники, последние несколько месяцев Кириллов боролся с тромбозом.

В конце сентября самочувствие Игоря Леонидовича резко ухудшилось. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью. В октябре телеведущего положили в больницу.

Как уточняет источник, деятель культуры умер из-за осложнений, которые были вызваны тромбозом нижних конечностей. Однако данная информация не подтверждена.

Журналисты из "Московского Комсомольца" приводят другую версию произошедшего. По их словам, Игорь Леонидович стал жертвой коронавируса.

Якобы в сентябре Кириллов почувствовал недомогание. Легендарный диктор начал подозревать у себя COVID-19. Первое время народный артист СССР лечился дома.

Несмотря на курс лечения, состояние телеведущего продолжало ухудшаться. В итоге ему пришлось лечь в Боткинскую больницу. К сожалению, организм Игоря Леонидовича не справился с заразой.

По некоторым данным, у Кириллова были проблемы с сердцем. Именно это осложнило ситуацию и лишило врачей возможности спасти именитого пациента. 

Более 20 лет Игорь Леонидович вел программу "Время". Кириллов по праву носил звание "лучшего диктора Советского Союза".  

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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