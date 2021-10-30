Перемены в настроении переводчицы при Байдане и Трампе развеселили публику – видео

Перемены в настроении переводчицы при Байдане и Трампе развеселили публику – видео
Джо Байден. Фото: Francesco Ammendola/Ufficio Stam/www.globallookpress.com
Недоумение при одном президенте сменилось ликованием при другом

В интернет-пространстве активно обсуждают аккредитованную в администрации американского президента переводчицу-синхронистку Элизабетту Савиньи Ульман. Даме довелось поработать и с нынешним главнокомандующим Джо Байденом, и с его предшественником Дональдом Трампом. Поразительная разница в реакциях итальянки на двух политиков произвела фурор в Сети.

Вчера, 29 октября, она помогала американскому президенту общаться с папой Римским Франциском. Стоит отметить, что Элизабетта эмоционально очень вовлечена в свою работу. Во время перевода высказываний высокопоставленных лиц она то широко улыбалась, то вскидывала брови, то расширяла глаза.

При этом ей также довелось поработать с Дональдом Трампом в октябре 2019 года. Тогда теперь уже бывший американский президент беседовал с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

Внимательные интернет-пользователи решили сравнить поведение переводчицы в двух этих случаях и были весьма удивлены. При работе с Трампом выражение лица Ульман передавало ее внутреннее недоумение и даже некоторый ужас. Дама была очень напряжена и явно чувствовала себя не в своей тарелке. А вот при Байдене она широко улыбалась и постоянно хихикала, что позабавило публику. 

К слову, на недавней встрече с Франциском Байден опять попал впросак. Почему-то он решил назвать папу Римского "самым известным афроамериканским игроком в бейсбол".

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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