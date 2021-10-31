Подвержены влиянию магнитных бурь больше других: самые метеозависимые знаки зодиака

Подвержены влиянию магнитных бурь больше других: самые метеозависимые знаки зодиака
Фото: pixabay.com
В это непростое время могут дать о себе знать давние болезни

Конец октября запомнится сильнейшими магнитными бурями. Непросто в этот период придется метеозависимым людям, потому что в самый неподходящий момент здоровье может подвести. Аккуратнее следует быть огненным и водным знакам зодиака, потому что во время вспышек на Солнце они будут чувствовать недомогание и мучаться от головных болей. 

Овен, Лев, Стрелец

Огненные знаки будут страдать от гипертонии и мигреней, потому представителям этих знаков зодиака рекомендуется быть осторожнее. 

Водолей 

Хоть Водолей – это воздушный знак, из-за магнитных бурь у представителей знака может заболеть сердце. Возьмите паузу, если чувствуете, что пульс заметно участился. 

Рак, Рыбы, скорпион 

Представителям этих знаков зодиака нужно быть особенно осторожными, потому что магнитные бури могут повлиять не только на их физическое состояние, но и на ментальное здоровье. Под угрозой находятся чрезмерно эмоциональные Скорпионы. 

Астролог посоветовала знакам зодиака воздержаться от физических нагрузок. Вместо этого лучше отправиться на небольшую прогулку в лес. Также в период магнитных бурь лучше воздержаться от употребления алкоголя, жирной еды, кофе и энергетиков. 

Но главный совет экспертов касается отношений с близкими. Не допускайте ссор. Да, это будет непросто, но любой конфликт рискует обернуться настоящей катастрофой. Просто перетерпите этот этап, который уже скоро подойдет к концу. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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