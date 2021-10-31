В попавшей в скандал гостинице продолжают бронировать номера

Новости о закрытии AMC Royal в курортном городе Хургада опровергли. СМИ сообщают, что оказавшийся в центре скандала пятизвездочный отель спокойно продолжает бронировать номера туристам.



В гостиницу позвонили журналисты РИА Новости – сотрудники заведения, где отравились 40 россиян, заявили, что принимают постояльцев.

"Мы работаем, нет никаких проблем".

Напомним, ранее сообщалось, что санитарные власти якобы закрыли отель на 48 часов.

Точная причина массового отравления россиян в Хургаде пока неизвестны. Однако одна из отдыхающих сообщила журналистам об антисанитарии в отеле.