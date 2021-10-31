Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
817 новости
Новости о закрытии AMC Royal в курортном городе Хургада
опровергли. СМИ сообщают, что оказавшийся в центре скандала пятизвездочный
отель спокойно продолжает бронировать номера туристам.
В гостиницу позвонили журналисты РИА Новости – сотрудники заведения, где отравились 40 россиян, заявили, что принимают постояльцев.
"Мы работаем, нет никаких проблем".
Напомним, ранее сообщалось, что санитарные власти якобы закрыли отель на 48 часов.
Точная причина массового отравления россиян в Хургаде пока неизвестны. Однако одна из отдыхающих сообщила журналистам об антисанитарии в отеле.
Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо
Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится
так быдло там отдыхает или нет ? я не понял. А то 40 русских только что уехало и ты писал что они там бухнули не того