"Никаких проблем": отель в Хургаде принимает туристов после массового отравления россиян

"Никаких проблем": отель в Хургаде принимает туристов после массового отравления россиян
Фото: pixabay.com
В попавшей в скандал гостинице продолжают бронировать номера

Новости о закрытии AMC Royal в курортном городе Хургада опровергли. СМИ сообщают, что оказавшийся в центре скандала пятизвездочный отель спокойно продолжает бронировать номера туристам.

В гостиницу позвонили журналисты РИА Новости – сотрудники заведения, где отравились 40 россиян, заявили, что принимают постояльцев.

"Мы работаем, нет никаких проблем".

Напомним, ранее сообщалось, что санитарные власти якобы закрыли отель на 48 часов.

Точная причина массового отравления россиян в Хургаде пока неизвестны. Однако одна из отдыхающих сообщила журналистам об антисанитарии в отеле.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость 325461
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Гость325918
А ну да, вам то на доширак не хватает, какой тут Египет
конечно , всё вкуснее чем ваш сушенный кизяк, которым вас революционное правительство под патронажем матрасных яшек педерашек кормит..
так быдло там отдыхает или нет ? я не понял. А то 40 русских только что уехало и ты писал что они там бухнули не того
Гость325918
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Гость 325461
зачем ты так об украинцах поляках немцах и финах, они ведь там остались.. ?
А ну да, вам то на доширак не хватает, какой тут Египет
Гость 325461
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Гость326817
Быдлу без разницы где бухать и что бухать.
зачем ты так об украинцах поляках немцах и финах, они ведь там остались.. ?
Гость326817
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Быдлу без разницы где бухать и что бухать.
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