Экспонатом стала и картина, где изображен Батька вместе с сыном Николаем

Журналисты рассказали, что во Дворце независимости появилась новая выставка. Поглазеть на экспонаты смогут все желающий. Вниманию публики предлагается картина, где президент Белоруссии Александр Лукашенко, вооруженный автоматом, изображен вместе с сыном Колей. А также сам автомат, с которым на фоне протестов в республике однажды появился глава государства. Представлены на выставке также берет, форма и символ ОМОНа. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".



"...будет очередь из желающих сделать фото на память", – гласит подпись к фото.

Напомним, картину Лукашенко подарили на день рождения. Ее написала дочка одного из сотрудников службы безопасности. Девушка трудилась над подарком президенту около шести месяцев. Батька остался доволен.

Видео, где Лукашенко с сыном, вооруженные автоматами, прилетели на вертолете в президентскую резиденцию, разлетелись в Сети в прошлом году. В стране после выборов начались протесты, акции в тот день проходили и в Минске. После того, как были опубликованы эти кадры, пользователи создали множество мемов с воинственным Батькой. Многие высмеивали поведение белорусского лидера.