Знаменитый автомат Лукашенко показывают на выставке - фото

Знаменитый автомат Лукашенко показывают на выставке - фото
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Экспонатом стала и картина, где изображен Батька вместе с сыном Николаем

Журналисты рассказали, что во Дворце независимости появилась новая выставка. Поглазеть на экспонаты смогут все желающий. Вниманию публики предлагается картина, где президент Белоруссии Александр Лукашенко, вооруженный автоматом, изображен вместе с сыном Колей. А также сам автомат, с которым на фоне протестов в республике однажды появился глава государства. Представлены на выставке также берет, форма и символ ОМОНа. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"...будет очередь из желающих сделать фото на память", – гласит подпись к фото.

Напомним, картину Лукашенко подарили на день рождения. Ее написала дочка одного из сотрудников службы безопасности. Девушка трудилась над подарком президенту около шести месяцев. Батька остался доволен.

Видео, где Лукашенко с сыном, вооруженные автоматами, прилетели на вертолете в президентскую резиденцию, разлетелись в Сети в прошлом году. В стране после выборов начались протесты, акции в тот день проходили и в Минске. После того, как были опубликованы эти кадры, пользователи создали множество мемов с воинственным Батькой. Многие высмеивали поведение белорусского лидера.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Молдавия выторговала у России скидку на газ

Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо

Радоваться нечему: Чубайс предрек России проблемы из-за высоких цен на газ в Европе

Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей