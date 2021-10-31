Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Журналисты рассказали, что во Дворце независимости появилась
новая выставка. Поглазеть на экспонаты смогут все желающий. Вниманию публики
предлагается картина, где президент Белоруссии Александр Лукашенко, вооруженный
автоматом, изображен вместе с сыном Колей. А также сам автомат, с которым на
фоне протестов в республике однажды появился глава государства. Представлены на
выставке также берет, форма и символ ОМОНа. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул
Первого".
"...будет очередь из желающих сделать фото на память", – гласит подпись к фото.
Напомним, картину Лукашенко подарили на день рождения. Ее написала дочка одного из сотрудников службы безопасности. Девушка трудилась над подарком президенту около шести месяцев. Батька остался доволен.
Видео, где Лукашенко с сыном, вооруженные автоматами, прилетели на вертолете в президентскую резиденцию, разлетелись в Сети в прошлом году. В стране после выборов начались протесты, акции в тот день проходили и в Минске. После того, как были опубликованы эти кадры, пользователи создали множество мемов с воинственным Батькой. Многие высмеивали поведение белорусского лидера.
Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо
Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится