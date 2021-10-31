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В Сети появилось видео с саммита "Большой двадцатки", которое опубликовали наши СМИ. Как сообщает РЕН ТВ, охранники президента США Джо Байдена оттолкнули журналиста "Известий".
Журналист намеревался задать вопрос политику, но был бесцеремонно прерван. Несколько мужчин в костюмах окружили репортера, а затем один из них толкнул его в сторону дверей. Затем делегация американского президента ретировалась.
Ранее СМИ сообщили, что перед переговорами с турецким лидером Реджепом Эрдоганом Байден проигнорировал вопросы журналистов о России.
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