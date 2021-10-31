Охрана Байдена оттолкнула российского корреспондента - видео

Охрана Байдена оттолкнула российского корреспондента - видео
Джо Байден. Фото: Ettore Ferrari/Pool/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
Инцидент произошел на полях G20

В Сети появилось видео с саммита "Большой двадцатки", которое опубликовали наши СМИ. Как сообщает РЕН ТВ, охранники президента США Джо Байдена оттолкнули  журналиста "Известий".

Журналист намеревался задать вопрос политику, но был бесцеремонно прерван. Несколько мужчин в костюмах окружили репортера, а затем один из них толкнул его в сторону дверей. Затем делегация американского президента ретировалась.

Ранее СМИ сообщили, что перед переговорами с турецким лидером Реджепом Эрдоганом Байден проигнорировал вопросы журналистов о России.


Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость 388970
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Китайский бодигард поздновато конечно подскочил , журналюга его почти ткнул уже в лоб :)
М
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все правильно,нельзя дедулю напрягать непонятными вопросами он и так еле ходит плохо соображает а тут какой то прыткий журналист,не сдуло с танспортера и то хорошо
Гость 338912
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не ну он на него запрыгнуть хотел верхом походу безумец :) этого старичка, сквозняком может повалить , а он прыгать..
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