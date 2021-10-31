Инцидент произошел на полях G20

В Сети появилось видео с саммита "Большой двадцатки", которое опубликовали наши СМИ. Как сообщает РЕН ТВ, охранники президента США Джо Байдена оттолкнули журналиста "Известий".

Журналист намеревался задать вопрос политику, но был бесцеремонно прерван. Несколько мужчин в костюмах окружили репортера, а затем один из них толкнул его в сторону дверей. Затем делегация американского президента ретировалась.

Ранее СМИ сообщили, что перед переговорами с турецким лидером Реджепом Эрдоганом Байден проигнорировал вопросы журналистов о России.



