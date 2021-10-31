Иноагенты "Дождь" и "Важные истории" проиграли суд учительнице танцев

Айя Белова, учительница танцев из Москвы, уже получила от "Дождя" первую часть компенсации и всю ее перевела на лечение Саши Щетровой

По заявлению девушки, цель иска была в защите чести и достоинства, тогда как все 100% полученной компенсации она намерена перевести тем, кто больше нуждается.

В марте этого года в ответ на публикацию скандального расследования "Танцовщица для Роснефти" Айя Белова подала иск о защите чести и достоинства к иноагентам – ООО "Телеканал дождь", интернет-изданию "Важные истории" и его гендиректору – журналисту Роману Шлейнову.

В публикации "Важных новостей" утверждалось, что Белова причастна к сделке по приобретению доли в иностранной компании Pirelli в пользу Роснефти. Позже само издание в своем канале в Телеграм признавало, что не считает информацию о том, что девушка не являлась владелицей фирмы, купившей акции Pirelli значимой для своего расследования, тем более, что в момент написания материала, она фактически отказалась от комментариев.

В суде выяснилось, что Белова была ранее учредительницей фирмы, задействованной в сделке, но на момент покупки акций Pirelli ей уже не владела – она продала фирму около 7 лет назад, а потому к сделке не причастна. На момент сделки у компании были другие владельцы, за действия которых Белова отвечать не может. Таким образом, построенное вокруг "танцовщицы" "расследование" рассыпалось, оказавшись фейком, где имя девушки использовалось лишь для скандала и красивого заголовка.

Тем более, что и "Роснефть" в суде доказала, что документы, на которые ссылаются "Важные новости", вызывают сомнение.

20 августа 2021 года суд удовлетворил иск и обязал, в частности, телеканал "Дождь" опубликовать опровержение распространенных сведений без права последующего удаления и внесения изменений. Срок обжалования постановления истек, и "Дождь" уже опубликовал опровержение о том, что "Белова Айя Сергеевна никакого отношения к сделке по приобретению акций Pirelli не имела и не имеет".

Суд также обязал издания выплатить компенсацию Айе Беловой. О точной сумме не сообщается, но известно, что речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Изначально преподавательница требовала от СМИ выплатить ей миллион рублей, большая часть которых должна была пойти на оплату судебных расходов и услуг адвокатов.

Теперь полученную компенсацию Белова намерена направить на благотворительность, помогая больным детям.