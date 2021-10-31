Зачем Путин снял часы на саммите G20

Зачем Путин снял часы на саммите G20
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Российский журналист объяснил, в чем причина

В сюжете программы "Москва. Кремль. Путин"  Павел Зарубин обратил внимание зрителей на любопытную деталь.

Когда президент РФ пришел на заседание "Большой двадцатки", то перед началом снял часы. Владимир Путин поступает таким образом, когда предполагается, что мероприятие будет долгим, поделился наблюдениями Зарубин. Этим глава государства не ограничился – затем он отодвинул часы от себя, чтобы они не влезали в кадр. Отрывок из программы опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

Ранее на полях  G20 произошел инцидент с делегацией главы США Джо Байдена. Охранники политика оттолкнули российского журналиста, не дав ему задать вопрос. Скандальный момент попал на видео.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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