Зачем Путин снял часы на саммите G20

Российский журналист объяснил, в чем причина

В сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин обратил внимание зрителей на любопытную деталь.

Когда президент РФ пришел на заседание "Большой двадцатки", то перед началом снял часы. Владимир Путин поступает таким образом, когда предполагается, что мероприятие будет долгим, поделился наблюдениями Зарубин. Этим глава государства не ограничился – затем он отодвинул часы от себя, чтобы они не влезали в кадр. Отрывок из программы опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

Ранее на полях G20 произошел инцидент с делегацией главы США Джо Байдена. Охранники политика оттолкнули российского журналиста, не дав ему задать вопрос. Скандальный момент попал на видео.