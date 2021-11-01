Многие из нас помнят лишь об одном ритуале – присесть на дорожку

А вот список запретов давным-давно канул в Лету. О главных суевериях, связанных с путешествиями, читайте в нашем материале.



Что нельзя делать перед дальней дорогой

В день, когда вы уезжаете, нельзя ничего делать с волосами, даже мыть. По старинным приметам, это может отпугнуть удачу.

Возвращаться домой считается плохой приметой. Но если вы забыли что-то очень важное и без этого никак не обойтись, покажите язык в зеркало, уходя из квартиры.

Прибираться в доме перед дальней дорогой крайне не рекомендуется. Более того, родным путешественника лучше не затевать уборку, пока он не доберется до места назначения.

Дурным знаком считается уронить ключи, выйдя из квартиры. Если это случилось, будьте предельно осмотрительны в поездке.

Чтобы избежать череды мелких неприятностей, по дороге в аэропорт или на вокзал ни в коем случае не переступайте через палки.

Ранее "Утро" писало, что, по народным приметам, нужно положить в кошелек, чтобы привлечь деньги и удачу.