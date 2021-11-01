Обнародованы данные социологического исследования среди медиков

Уже второй год российские врачи работают в тяжелейших условиях пандемии коронавируса. Каждый день им приходится спасать тысячи жизней. Совершенно не удивительно, что на этом фоне у медиков возникает психологическое выгорание и желание уволиться с работы. Они рассказали о своих проблемах в ходе опроса в мобильном приложении "Справочник врача".

О желании уволиться из-за накопившейся усталости заявили порядка 30% медиков, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. Еще 37% респондентов пожаловались на собственное здоровье – проблемы начались на эмоциональном фоне. Об этом сообщает издание URA.RU.

Во время социологического исследования медицинские работники посетовали, что обычные граждане перестали ценить их нелегкий труд. За два года пандемии коронавируса постоянное пребывание специалистов в "красных зонах" стало восприниматься обществом как должное.

Сами респонденты не стали скрывать от авторов опроса, что стали хуже относиться к пациентам из-за усталости и эмоциональных проблем. В то же время о желании ходить на работу "с интересом" и с "полными силами" заявили менее 13% специалистов.

Социологическое исследование проводилось среди 2822 человек, 90% из которых врачи. 611 респондент на момент опроса работали непосредственно в "красных зонах".