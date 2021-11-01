Ястржембский назвал представительницу МИД профнепригодной

Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина весьма нелестно охарактеризовал текущее положение дел в сфере дипломатии. Больше всего экс-сотрудника первого президента России не устроила Мария Захарова. Своим мнением Сергей Ястржембский поделился в интервью телеведущей Ксении Собчак.



Собеседники начали разговор с хвалебной оды в адрес руководителя главного внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Компетенции выдающегося дипломата не вызывают сомнений у Ксении и Сергея. Совсем иначе обстоят дела с его сподвижницей Марией Захаровой.

Собчак заявила, что до сих пор не может понять, почему такой опытный политик, как Лавров, не одергивает "такого рода людей, как Захарова". Некогда известный политический деятель согласился с Ксенией и высказал теорию, почему дело обстоит таким "плачевным" образом.

По мнению Ястржембского, у Захаровой есть таинственные внешние покровители, которые прикрывают ее перед начальником, несмотря на все оплошности. Бывший сотрудник Ельцина убежден, что Лавров сам недоволен поведением Захаровой.

"Профнепригоден человек", – вынес свой вердикт бывший экс-сотрудник Кремля.

При этом Ястржембский убежден, что работница МИД не имеет права высказывать свое мнение по поводу внутренней политики. Например, она почему-то не должна комментировать выступления оппозиционно настроенных граждан в поддержку якобы отравленного блогера Алексея Навального.

К слову, недавно Захарова резко высказалась о появлении в Америке паспорта с третьим гендером. Дипломата ужасает путь, на который стал "просвещенный" Запад.