Пресс-секретарь главы государства лично следил, какие спиртные напитки должны быть на столе

Первый президент России Борис Ельцин любил выпить, но в конце концов отказался от крепкого алкоголя в пользу красного вина. Об этом рассказал пресс-секретарь Ельцина, его личный помощник Сергей Ястржембский.

По его словам, нельзя отрицать тот факт, что Ельцин пил. Но когда здоровье лидера подвело, пришлось ограничиться более легкими напитками.

"Я застал тот период, когда он пил только красное вино. Более того, у меня задача была такая – чтобы у нас на столе красное вино только было",

– рассказал Ястржембский в интервью Ксении Собчак для ее Ютуб-канала. Он уточнил, что окончательно на вино Ельцин перешел после операции на сердце в 1996 году.

Отвечая на вопрос журналистки, почему же дочь первого российского президента Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев так настойчиво отрицают, что Ельцин выпивал, Ястржембский предположил, что так проявляется их "совковость". В СССР было не принято признавать недостатки руководителей страны.

Поделился Ястржембский и своими взглядами на нынешнее руководство России. В частности, он высоко оценил профессионализм главы дипломатии Сергея Лаврова, но резко высказался в адрес его официального представителя Марии Захаровой.

Ранее начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков поделился воспоминаниями, как напивались защитники Белого дома во время августовского путча 1991 года. По его словам, Ельцин о своем здоровье совсем не заботился.