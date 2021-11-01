Жителей столичного региона предупредили о тумане

Предупреждение начнет действовать с девяти вечера

В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Причина кроется в сильном тумане. Предупреждение будет действовать с девяти вечера понедельника, 1 ноября, до девяти утра вторника, 2 ноября.

Водителей из Москвы и Московской области призвали быть максимально осторожными на дороге. Им посоветовали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Гидрометцентр ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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