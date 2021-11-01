Личность спортсмена остается загадкой

Жители Подольска стали свидетелями невероятного зрелища: неизвестный трюкач прошелся по канату между жилыми домами на высоте десятого этажа. Канатоходец держался вполне уверенно, балансируя с помощью рук.

В один момент мужчина повис вниз головой – непонятно, специально, чтобы зеваки схватились за сердце, или непреднамеренно. Местные жители утверждают, что это была девушка, которая решила устроить себе экстремальную "прогулку" между домами. А позднее многие стали утверждать, что неизвестая постоянно устраивает подобные увлечения.

Впрочем, наверняка узнать не удалось: часть свидетелей утверждают, что по канату ходил все-таки мужчина, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Личность экстремала остается загадкой.