"Вот бы нам Путина": переехавший во Францию россиянин - об отношении местных к РФ

"Вот бы нам Путина": переехавший во Францию россиянин - об отношении местных к РФ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Граждане весьма положительно воспринимают нашу страну, заявил соотечественник

Бывший гражданин Российской Федерации, ныне проживающий во Франции Александр Трубецкой заявил, что многие из местных жителей хотели бы видеть своим государственным лидером "такого, как Путина".

В целом же, заявил мигрант, у местного населения весьма положительное отношение как россиянам и России, так и их президенту. На обывательском уровне многие рассуждают: "Вот бы нам такого, как Путин" – хотя газеты в местных киосках, кажется, пытаются распространить среди населения совершенно иную точку зрения.

Как заявил Трубецкой журналистам "Царьграда", в основном местные понимают, что их кормят сильнейшей русофобией, тиражируемой из средств массовой информации. Обыватели же настроены к России куда более дружественно. Более того, Трубецкой заявил, что в настоящее время РФ является для европейцев примером в духовном и нравственном отношениях.

В последнее время, напомнил мигрант, во Франции, как и во всей Европе, сильно выросли цены на газ. Однако после недавнего выступления российского лидера общая напряженность в некоторой степени сошла на нет.

Как отмечает источник, не так давно президент Российской Федерации во время встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером обратился к топ-менеджеру с просьбой перейти на плановый режим по наращиванию объема в австрийские и немецкие ПХГ после закачки. Российский лидер выразил уверенность, что благодаря таким действиям на европейском газовом рынке будут сглажены острые углы.

Ранее французские пользователи заявили, что у Путина не найдется тем для обсуждения со "старым бараном", обозвав таким образом Джо Байдена.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость325474
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Какая индексация пенсионерам если
Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло на $65,63 млрд. для них вся страна. А они вывозят,всё как из колонии.
Гость 184746
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Гость325918
Он обычный тролль. Я его хорошо понимаю. Один из способов разрядки нервной системы.
так это ты и есть, конечно ты понимаешь :) что бы каждый день доказывать что то с пеной у рта, и веселить русских троллей, нужен комплекс неполноценности, нервная система настолько убита несчастной жизнью что просто превращает личность в генератор кала которая живёт в аду. Поэтому таких людей жалко.
Гость325918
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Он обычный тролль. Я его хорошо понимаю. Один из способов разрядки нервной системы.
Гость324180
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Гость 184746
да это просто человек с комплексами которому надо доказать что то и психическими расстройствами, жаль его.
нет, не жаль
Гость 184746
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Гость324180
болеете?
ни <цензура>, ни <цензура> уже не можете?
это вас попорченная родовая карма настигла
да это просто человек с комплексами которому надо доказать что то и психическими расстройствами, жаль его.
Гость324180
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Гость326817
Хочу посрать в русском поле, посать у березки русской, пожрать русских щей из русской печки а потом <цензура> русским пердежом. как медведь.
скучаю по родине :(((
болеете?
ни <цензура>, ни <цензура> уже не можете?
это вас попорченная родовая карма настигла
Гость324180
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Гость325918
У нас про Путина или не знают вообще или говорят что плохой русский парень. Хотя Путин еврей же, не русский точно
в вашем кибуце говорят, что в мире коме евреев нет никого на этом свете
Гость325918
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У нас про Путина или не знают вообще или говорят что плохой русский парень. Хотя Путин еврей же, не русский точно
Вячеслав Москва
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После Сталина Путин наиболее достойный руководитель России/СССР.
Гость 184746
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Путин красавчик , у нас его тоже респектуют, хоть и побаиваются :)
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