Граждане весьма положительно воспринимают нашу страну, заявил соотечественник

Бывший гражданин Российской Федерации, ныне проживающий во Франции Александр Трубецкой заявил, что многие из местных жителей хотели бы видеть своим государственным лидером "такого, как Путина".

В целом же, заявил мигрант, у местного населения весьма положительное отношение как россиянам и России, так и их президенту. На обывательском уровне многие рассуждают: "Вот бы нам такого, как Путин" – хотя газеты в местных киосках, кажется, пытаются распространить среди населения совершенно иную точку зрения.

Как заявил Трубецкой журналистам "Царьграда", в основном местные понимают, что их кормят сильнейшей русофобией, тиражируемой из средств массовой информации. Обыватели же настроены к России куда более дружественно. Более того, Трубецкой заявил, что в настоящее время РФ является для европейцев примером в духовном и нравственном отношениях.

В последнее время, напомнил мигрант, во Франции, как и во всей Европе, сильно выросли цены на газ. Однако после недавнего выступления российского лидера общая напряженность в некоторой степени сошла на нет.

Как отмечает источник, не так давно президент Российской Федерации во время встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером обратился к топ-менеджеру с просьбой перейти на плановый режим по наращиванию объема в австрийские и немецкие ПХГ после закачки. Российский лидер выразил уверенность, что благодаря таким действиям на европейском газовом рынке будут сглажены острые углы.

Ранее французские пользователи заявили, что у Путина не найдется тем для обсуждения со "старым бараном", обозвав таким образом Джо Байдена.