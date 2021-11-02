Погодные условия в столице оставляют желать лучшего

Накануне вечером, 1 ноября, жители российской столицы столкнулись с серьезными переменами в погоде. Внезапно московские улицы окутал непроглядный туман, который буквально превратил Белокаменную в таинственный город-призрак: перемещаться по улицам стало весьма некомфортно, уровень видимости резко упал.

Разумеется, такие стремительные и неблагоприятные перемены в погоде серьезно отразились на жизни города. Очевидно, что садиться за руль, когда впереди все покрыто плотным туманом, рискованная затея. Профильные эксперты предупредили, что видимость на дорогах составляет 200-700 метров. В таких условиях владельцы автомобилей должны быть предельно внимательны. Возможно, во вторник лучше отказаться от поездки на машине.

По крайней мере, за штурвал в таких условиях точно не пустят. Московские аэропорты массово отменяют и задерживают рейсы. По последним данным интернет-ресурса "Яндекс. Расписание", руководство аэрогавани Шереметьево задержало 34 рейса, отменило 15. В Домодедово 28 рейсов задержаны, 15 отменено. С такими же проблемами столкнулись люди во Внуково. Там вовремя не смогут улететь пассажиры 18 рейсов – их задерживают, пять перелетов и вовсе отменили.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 2 ноября, в Москве не будет осадков. Столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла, также ожидается небольшая облачность. Как добавляет РИА ФАН, густой туман в Москве сохранится, как минимум, до 10 утра вторника.