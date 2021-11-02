"Умирать будут в основном они": в Латвии русскоговорящих обвинили в распространении ковида

"Умирать будут в основном они": в Латвии русскоговорящих обвинили в распространении ковида
Фото: Edijs Palens/XinHua/www.globallookpress.com
В Риге нашли новый повод для русофобских заявлений

Большая часть зараженных COVID-19 в Латвии – русскоговорящие. Местные СМИ активно пишут, что русское население – ковид-диссиденты. Журналисты исковеркали слова врача Страдиня Зайга Кравале, который всего лишь заявил, что до этой части населения страны просто не донесли информацию о вакцинации. 

Впрочем, издание "Известия" пишет, что проблема действительно существует, по данным опросов, именно русскоязычное население Латвии по большей части опасается вакцинации против коронавируса. На этом фоне латышские эксперты делают громкие заявления о том, что умирать от ковида будут именно русские, уточняет URA.RU.

"Умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста", – радостно заявил врач Андрис Бауманис, который добавил, что такой исход положительно повлияет на бюджет страны, как бы грубо это ни было. 

Его слова вызвали бурю негодования в стране. Экс-вице-мэр столицы Вадим Баранник и вовсе призвал соответствующие структуры проверить высказывание Бауманиса. По его мнению, именно в этом и может заключаться причина, почему власти не пускают "Спутник V" на свой рынок. 

Депутат Янис Иесалниекс тоже считает, что дети его страны страдают из-за советских диссидентов. Об этом заявил и политолог Александр Носович. По его словам, "из-за оккупантов и их потомков" Латвия бьет все рекорды по распространению инфекции. 

При этом в Латвии русскоязычное население, особенно пенсионеры, не получили в должной мере информацию о важности вакцинации. Власти этой страны активно борются против русскоязычных СМИ. Политолог Ивета Кажока указал на то, что среди русского населения больше тех, кто готов привиться, чем среди латышей. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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