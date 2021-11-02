Пандемия коронавируса не позволила женщине попасть в Россию

В субботу, 30 октября, не стало знаменитого телеведущего Игоря Кириллова. Звезду программы "Время", а также Парада Победы на Красной площади похоронят сегодня, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает "Пятый канал", в церкви Успения Пресвятой Богородицы уже прошло отпевание великого диктора. На церемонию прощания пришла вторая супруга телеведущего Татьяна, другие родственники и друзья. Единственная дочь Кириллова Анна похороны родителя пропустила. Девушка не смогла приехать из Германии в Россию из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, первая жена Кириллова Ирина, а также его сын Всеволод покоятся на Даниловском кладбище.

Диктор скончался после операции по ампутированию ноги из-за тромбоза сосудов и заражения коронавирусом.