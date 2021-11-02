В "Царицыно" отреставрировали исторический пешеходный мост

В "Царицыно" отреставрировали исторический пешеходный мост
Фото: mos.ru
Объект признан культурным наследием и находится под особым контролем города

В московском музее-заповеднике "Царицыно" завершена реконструкция пешеходного моста. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Это уникальное гидротехническое сооружение разделяет Верхний и Нижний Царицынские пруды. Из-за частичного разрушения бетонных элементов конструкции и облицовки мосту потребовался ремонт.

Поскольку мост является частью исторического ансамбля усадьбы и входит в список объектов культурного наследия, перед началом работ специалисты тщательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности Царицынской плотины.

К выполнению капремонта приступили в августе 2021 года. За два с лишним месяца специалисты восстановили железобетонную плиту сооружения и кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично обновили облицовку моста.

"Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась. Резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника",

– сообщил Петр Бирюков, отметив, что на время ремонта мост полностью не закрывался – одна его сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.

Ранее стало известно о находке реставраторов при проведении работ в булочной Филиппова на Тверской улице.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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