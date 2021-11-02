Американцев испугала реакция Путина на заход корабля НАТО в Черное море

Американцев испугала реакция Путина на заход корабля НАТО в Черное море
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-пользователи высказались о ситуации в комментариях Fox News

В понедельник, 1 ноября, в водах Черного моря появился американский военный корабль Mount Whitney. На данную новость ожидаемо отреагировал президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера заставили жителей США переживать.

Напомним, Путин заявил, что можно посмотреть на корабль через бинокль. А вот второй вариант развития событий, предложенный Владимиром Владимировичем, был менее дружелюбным.

"Можем посмотреть <...> в прицел соответствующих систем обороны", – отметил президент России.

Читатели издания Fox News прокомментировали выступление Путина. Многие отметили, что своими действиями президент США Джо Байден ухудшает отношения между Америкой и РФ. По мнению некоторых, хозяин Овального кабинета развязывает новую холодную войну.

"Мои поздравления режиму Байдена. Байден подвел всех наших союзников и развязал новую холодную войну", – написал один из американцев.

Кто-то высказался по поводу отказа главы РФ и председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на климатическом саммите в Глазго. Пользователь Сети предположил, что лидеры обеих стран не захотели приезжать на мероприятие, поскольку прекрасно понимали, что Байден является своеобразным "мальчиком на побегушках".

Другой комментатор решил обратиться к Владимиру Владимировичу. Он посоветовал президенту РФ не тратить деньги попусту. Житель США отметил, что Россия смогла оставить коммунизм в прошлом, а вот Америка – нет. Читатель Fox News заявил – их страна до сих пор не решила проблемы с миграцией. "Будущее за вами, а нам хана", – подвел итог американец. 

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость326817
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Гость325347
Я бы тебе для начала посоветовал записаться в вашу армию. Что-бы уже потом прийти и как ты говоришь томагавками по нам шарахнуть. А не сидеть на диване и строить из себя супер героя. А то фильмов насмотрелись ...
а я служил в армии, причем в боевом подразделении.
Бригада "Голани" если чо.
Гость325347
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Гость326817
Да батюшки мои ! уже меняем памперсы и пишем рапорты об увольнении.
ждем когда будет приказ отправить к праотцам ваш гнилой флот и проверить томагавками резиденцию кое чью в геленджике.
Я бы тебе для начала посоветовал записаться в вашу армию. Что-бы уже потом прийти и как ты говоришь томагавками по нам шарахнуть. А не сидеть на диване и строить из себя супер героя. А то фильмов насмотрелись ...
Гость326817
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Да батюшки мои ! уже меняем памперсы и пишем рапорты об увольнении.
ждем когда будет приказ отправить к праотцам ваш гнилой флот и проверить томагавками резиденцию кое чью в геленджике.
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