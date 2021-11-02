Судьбу скифского золота прояснил дипломат

Судьбу скифского золота прояснил дипломат
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
У России еще есть шанс добиться возвращения артефактов в Крым

Пока золотые изделия скифов находятся в Нидерландах, у Москвы есть возможность их вернуть. На это указал посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

Он пояснил, что решение отправить экспонаты в Киев принял апелляционный суд Амстердама. Но Верховный суд Нидерландов может отменить этот вердикт. Поэтому России следует подать кассационную жалобу.

"Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии",

– приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Александр Шульгин обратил внимание на то, что ранее судьи проигнорировали то обстоятельство, что доставленные на выставку в Амстердаме в 2014 г. артефакты "являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму". Следовательно, нужно добиваться отмены "политически мотивированного" решения, которое к тому же подрывает доверие музейных сообществ.

В октябре в Нидерландах было объявлено, что коллекция скифского золота из крымских музеев будет передана Украине. В России с этим не согласны.  

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Гость326817
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У "могучей россисянии" отобрали блестящую игрушку и не отдают !!! а ну ка - где ваши сраные искандеры ?
где "авторитет" путина-хуютина ? да как они посмели вообще против такой сильной державы ?
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