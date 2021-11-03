Растение издавна считалось своеобразным оберегом от злых духов

Иногда бывает так, что находиться дома попросту невыносимо. Это может происходить как из-за частых конфликтов в семье, так и из-за череды напастей, выражающихся в поломках вещей и прочих малоприятных моментах. Эксперты считают, что черную полосу провоцирует негативная энергетика, заполнившая жилище.

Выявить черную энергетику поможет обыкновенный лавровый лист. Издавна считалось, что данное растение помогает избавиться от злых духов.

Как проверить дом на негативную энергетику

Вам понадобятся сушеный лавровый лист и спички/зажигалка.

Подожгите растение. Если оно не загорелось, то это означает, что кто-то сильно завидует вашим достижениям. Вполне возможно, что этот человек несколько раз бывал у вас дома, тем самым отравляя благоприятную атмосферу.

Если после "встречи" с пламенем от лаврового листа начал исходить черный дым – на жилище наведена порча. В данном случае придется обратиться за помощью к специалисту.

Как очистить энергетику с помощью лаврового листа

Возьмите старую кастрюлю и положите на дно несколько лавровых листьев. Здесь есть один важный нюанс – после проведения ритуала готовить пищу в емкости для варки уже нельзя, передает канал "Дом Мечты Элис" на платформе "Яндекс.Дзен".

Подожгите "лаврушку" и начните обходить жилище. Необходимо, чтобы дым от горящих листьев наполнил все помещения, включая ванную и туалетную комнаты.

Эзотерики заверяют, что подобный ритуал защитит квартиру/дом от сглазов завистливых людей.