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Суеверные люди придерживаются мнения, что улучшить свое материальное положение можно не только посредством упорного труда. Своеобразным магнитом для привлечения богатства они считают некоторые продукты. Расскажем, о чем именно идет речь.
Чтобы притянуть в свой кошелек деньги, необходимо положить в вазу виноградную лозу. Однако не все так просто. Веточку нужно срезать весной, когда культура активно идет в рост. Энергетика плодородия окажет положительное влияние на финансовое положение.
Мед тоже способен привлекать богатство. В старину люди обмазывали данным продуктом дверные косяки, чтобы притянуть в дом благополучие. Мед у многих ассоциируется со сладкой, безбедной жизнью.
В соответствии с суеверием, корица обладает сильной энергетикой, способной осчастливить всех домочадцев. Чтобы больше не страдать из-за нехватки денег, желательно положить палочку пряности в свой кошелек. Считается, что после этого большие купюры будут буквально "липнуть" к вам.
Хлеб издавна считался символом изобилия. Не зря спелые колосья, из которых он изготавливался, сравнивали с золотом. Если хлебобулочное изделие будет присутствовать практически при каждом приеме пищи – это к богатству.
Ранее "Утро.News" рассказало, что положить в кошелек для привлечения денег. Так, оставив внутри изделия листик мяты или зеленого чая, можно разбогатеть.
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