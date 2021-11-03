Стать богаче можно без особых стараний

Суеверные люди придерживаются мнения, что улучшить свое материальное положение можно не только посредством упорного труда. Своеобразным магнитом для привлечения богатства они считают некоторые продукты. Расскажем, о чем именно идет речь.

1. Виноград

Чтобы притянуть в свой кошелек деньги, необходимо положить в вазу виноградную лозу. Однако не все так просто. Веточку нужно срезать весной, когда культура активно идет в рост. Энергетика плодородия окажет положительное влияние на финансовое положение.

2. Мед

Мед тоже способен привлекать богатство. В старину люди обмазывали данным продуктом дверные косяки, чтобы притянуть в дом благополучие. Мед у многих ассоциируется со сладкой, безбедной жизнью.

3. Корица

В соответствии с суеверием, корица обладает сильной энергетикой, способной осчастливить всех домочадцев. Чтобы больше не страдать из-за нехватки денег, желательно положить палочку пряности в свой кошелек. Считается, что после этого большие купюры будут буквально "липнуть" к вам.

4. Хлеб

Хлеб издавна считался символом изобилия. Не зря спелые колосья, из которых он изготавливался, сравнивали с золотом. Если хлебобулочное изделие будет присутствовать практически при каждом приеме пищи – это к богатству.

Ранее "Утро.News" рассказало, что положить в кошелек для привлечения денег. Так, оставив внутри изделия листик мяты или зеленого чая, можно разбогатеть.