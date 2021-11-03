Мудреная процедура оформления компенсаций была упрощена

Российские власти стремятся повысить уровень комфорта жителей страны. Так, недавно кабинет министров принял решение упростить процедуру получения денег, которые причитаются людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.



Раньше россияне, которые имеют полное право получить финансовую поддержку от государства после ЧС, должны были серьезно заморочиться для ее оформления. Теперь порядок стал значительно проще, людям уже не нужно иметь прописку по месту трагического инцидента.



Как отмечает интернет-издание URA.RU, теперь достаточно того, что человек просто жил в помещении, находившимся в зоне ЧС.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что изменится в жизни россиян с 1 ноября.

