В Москве засняли кортеж главного американского разведчика

В Москве засняли кортеж главного американского разведчика
Уильям Бернс. Фото: Tom Brenner - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Высокое лицо прибыло в Россию с рабочим визитом

Глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Россию для проведения встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. Визит главного разведчика Соединенных Штатов Америки в нашу страну привлек к себе пристальное внимание. Так, журналистам удалось заснять на видеокамеру момент, когда кортеж Бернса выехал из резиденции американского посла в Москве.

На камеру попала целая вереница автомобилей представительского класса. Шесть машин подряд выехали из ворот особняка Второва, где расположена резиденция посла Соединенных Штатов (здание находится в Спасопесковском переулке).

Сначала место обитания высокопоставленного американца покинули несколько легковых машин премиум-класса. Автомобильную процессию замыкал белый микроавтобус со спецсигналами. Куда конкретно держал свой путь Бернс, пока покрыто тайной.

Известно, что глава Центрального разведывательного управления США должен встретиться с рядом высокопоставленных лиц из российского правительства.

Ранее американский гость уже пообщался с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. К слову, по мнению украинских экспертов, вашингтонская администрация решила отодвинуть Украину в сторону ради мира с нашей страной. В Незалежной считают предательством попытки американских властей наладить диалог с Москвой.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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