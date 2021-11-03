Высокое лицо прибыло в Россию с рабочим визитом

Глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Россию для проведения встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. Визит главного разведчика Соединенных Штатов Америки в нашу страну привлек к себе пристальное внимание. Так, журналистам удалось заснять на видеокамеру момент, когда кортеж Бернса выехал из резиденции американского посла в Москве.



На камеру попала целая вереница автомобилей представительского класса. Шесть машин подряд выехали из ворот особняка Второва, где расположена резиденция посла Соединенных Штатов (здание находится в Спасопесковском переулке).

Сначала место обитания высокопоставленного американца покинули несколько легковых машин премиум-класса. Автомобильную процессию замыкал белый микроавтобус со спецсигналами. Куда конкретно держал свой путь Бернс, пока покрыто тайной.

Известно, что глава Центрального разведывательного управления США должен встретиться с рядом высокопоставленных лиц из российского правительства.

Ранее американский гость уже пообщался с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. К слову, по мнению украинских экспертов, вашингтонская администрация решила отодвинуть Украину в сторону ради мира с нашей страной. В Незалежной считают предательством попытки американских властей наладить диалог с Москвой.