Бесплатный Wi-Fi стал доступен на всех автовокзалах и автостанциях столицы

Бесплатный Wi-Fi стал доступен на всех автовокзалах и автостанциях столицы
Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Воспользоваться услугой могут не только москвичи, но и гости столицы

Уровень сервиса на московском транспорте постоянно повышается. Теперь все автовокзалы и автостанции Москвы подключены к бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Воспользоваться услугой можно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово. Пассажиропоток там составляет в среднем 40 тысяч человек в день. Все они смогут с комфортом провести время в ожидании рейса, подключившись к бесплатному интернету.

"Бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис",

– отметил Максим Ликсутов.

Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, со своей стороны, указал, что сегодня столичная сеть Wi-Fi является крупнейшей в Европе. Она включает в себя более 21,5 тыс. точек доступа, и пользоваться ею могут бесплатно пользоваться не только москвичи, но и гости столицы.

Узнать о том, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, можно с помощью специальной интерактивной карты mos.ru.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Grumbler
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Гость327679
Наркоманам и лжеминерам очень понравится.А с учетом масочного режима,узнать кто же этот лжеминер,будет сложнее,не смотря на повсеместные камеры,так как лиц не видно.
Дурак ты, мил человек. Бесплатный, не значит анонимный.
Grumbler
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Очень актуальная новость, учитывая локдаун.
Гость327679
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Наркоманам и лжеминерам очень понравится.А с учетом масочного режима,узнать кто же этот лжеминер,будет сложнее,не смотря на повсеместные камеры,так как лиц не видно.
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