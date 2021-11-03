Москвичам распределят 310 млрд рублей в виде доплат и соцпособий

Москвичам распределят 310 млрд рублей в виде доплат и соцпособий
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Денежную поддержку от города получат почти 4,5 миллиона жителей

В бюджете Москвы на 2022 г. предусмотрено почти 310 млрд рублей по программам материальной поддержки граждан. Об этом сообщили в департаменте финансов столицы.

В частности, на выплату гражданам преклонного возраста запланировано 193,9 млрд рублей, на пособия семьям с детьми отведено 75,6 млрд рублей.

По словам руководителя финансового департамента столицы Елены Зяббаровой, социальная поддержка жителей города является самой большой по объему финансирования из городского бюджета социальной программой. В нее входит ассигнование предоставления различных льгот, в том числе по оплате услуг ЖКХ, проезда, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения и пр.

Кроме того, в следующем году предусмотрена индексация социальных выплат и доплат к пенсиям в размере 4,8%.

Рассмотрение проекта бюджета Москвы на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г. состоится в Мосгордуме в первом в среду, 3 октября.

Источник: ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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