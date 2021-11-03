"Белавиа" может пересесть на российские самолеты

"Белавиа" может пересесть на российские самолеты
Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com
В Белоруссии нашли способ вывести авиакомпанию из-под санкций

Белоруссия терпит большие убытки из-за ограничений Запада, введенных против гражданской авиации после ситуации с самолетом Ryanair. Поскольку история затягивается, в Минске предлагают радикально решить вопрос, создав объединенную авиакомпанию в рамках Союзного государства или даже ЕАЭС. Об этом заявил в среду, 3 ноября, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский.

Он подчеркнул, что ни в отношении "Белавиа", ни в отношении аэропорта в Минске никаких прямых санкций не введено. Вместе с тем, отрасль несет убытки порядка 10 млн долларов в месяц из-за потери рынка, из-за необходимости пользоваться маршрутами в облет европейских государств. Все это белорусские эксперты учтут и выдвинут Западу судебный иск, предупредил Сикорский.

Будут приняты и другие меры. В частности, запрет на лизинг американских самолетов вынуждает "Белавиа" использовать воздушные суда других стран.

"Не будет американских самолетов – будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются",

– сообщил Сикорский.

Он также отметил, что Минск до сих пор не видел доклада ИКАО по ситуации с Ryanair. Это значит, что следователям просто не к чему придраться, чтобы выдвинуть в адрес белорусской стороны обвинения. Поэтому сейчас, чтобы оправдать запрет на полеты, Запад ухватился за новый предлог: якобы "Белавиа" доставляет в республику мигрантов, которые потом прорываются в Евросоюз.

"Тема с самолетом Ryanair уже перестала оправдывать санкции, поэтому возникла новая угроза, которая исходит якобы от нас, - миграционный кризис",

– приводит БелТА слова чиновника. Сикорский подчеркнул, что белорусская авиакомпания никогда не занималась организованной перевозкой беженцев, поэтому причину кризиса Брюсселю нужно искать не в Минске.

Ранее в России назвали "истерикой" заявления Евросоюза по поводу мигрантов.

Источник: БелТА
Николай ВИКТОРОВ
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